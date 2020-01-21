Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek - Son Dakika

Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu. Kaptan Selçuk Şahin, kampanyaya katıldıklarını Twitter adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor futbolcuları olarak 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 516 forma ile bizde varız. Yeniden Zirveye sezonunda ait olduğumuz lige hep birlikte döneceğiz açıklamasına yer verdi.

(İHA)