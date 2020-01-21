Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek - Son Dakika

Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek

6 saat önce

Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu.

Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek, System.String[]

Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu. Kaptan Selçuk Şahin, kampanyaya katıldıklarını Twitter adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor futbolcuları olarak 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 516 forma ile bizde varız. Yeniden Zirveye sezonunda ait olduğumuz lige hep birlikte döneceğiz açıklamasına yer verdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
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