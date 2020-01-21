Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek - Son Dakika

Bursasporlu futbolculardan kampanyaya destek
6 saat önce
Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
Bursasporlu futbolcular, 516 forma alarak kulübe destek oldu. Kaptan Selçuk Şahin, kampanyaya katıldıklarını Twitter adresinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor futbolcuları olarak 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 516 forma ile bizde varız. Yeniden Zirveye sezonunda ait olduğumuz lige hep birlikte döneceğiz açıklamasına yer verdi.
(İHA)
Son Dakika Ünlü futbolcuların kramponlarını, 2 metrekarelik dükkanında tamir ediyor Victor Moses, Inter için İtalya'da sağlık kontrolünden geçecek Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor