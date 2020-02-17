Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz - Son Dakika Spor

Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz

7 saat önce

Yeşil-beyazlı oyuncular, lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan'ı görüntülü arayarak moral aşıladılar.

Bursasporlu futbolculardan lösemi hastası Batuhan'a sürpriz, System.String[]

Yeşil-beyazlı oyuncular, lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan'ı görüntülü arayarak moral aşıladılar.


Bursasporlu futbolcular, lösemi hastası olan ve Bursa'da tedavi gören 19 yaşındaki Batuhan'a bir sürpriz yaptı. Yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Emirhan Aydoğan, Anıl Karaer ve Sedat Dursun, Bursasporlu Batuhan'ı görüntülü arayarak ona destek mesajı verdi. Bursasporlu futbolcular, görüşme esnasında Batuhan'ı ziyaret ederek ve kendisine forma götüreceklerini müjdeledi. - BURSA

Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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