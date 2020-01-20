Bursasporlu futbolcuların galibiyet sevinci

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü son anlarda bulduğu gollerle 2-1 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan yeşil beyazlı oyuncular, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bursaspor'un son anlardaki golünü kaydederek takımına galibiyeti getiren genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, takım adına çok mutlu olduğunu belirtti. Antalya kampında mücadele gücünü yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kanatsızkuş, şampiyonluk yolunda rakiplerinin puanlar kaybettiğine işaret ederek, "Bu hafta bizim için çok önemliydi. Belki de bunun baskısını üzerimizde hissettik. Galip gelmek için biraz daha mücadele ettik. 1-1 olduktan sonra maç bitinceye kadar ben golü atacağımıza inanıyordum. Son dakika golü benim şansımmış. Başka biri de atabilirdi. Takım adına çok mutluyum" dedi.

Bursaspor'un galibiyet sonrası 30 puanla 3'üncü sıraya yükselmesine de vurgu yapan Kubilay, "Aslında 33 puanımız var. İlerleyen haftalarda galibiyet serisini devam ettirip, yukarılara doğru tırmanıp, sezon sonu istediğimiz yere çıkarak bunu taçlandırırız inşallah" diye konuştu.

ANIL KARAER: CAMİA SÜPER LİG'İ HAK EDİYOR

Bursaspor'un başarılı savunmacısı Anıl Karaer de, taraftarlarının saha dışında, kendilerinin de sahada zor anlar yaşadıklarını ancak sonucun güzel olduğunu söyledi. "Daha iyi mi oynamalıyız, evet. Maçı daha önce mi koparmalıyız, evet. Bunlar futbolun içinde var, bazen istediğiniz şeyler olmuyor" diye konuşan Karaer, son anlarda gelen gole dikkat çekerek, "Şampiyonluklar böyle geliyor. Bu bence bunun habercisi. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok kritik bir maç var. Tek hedefimiz 3 puan. Sezon sonunda bu takım, bu camia, herkes Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz Süper Lig'i yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Takımın fiziksel anlamda kaydettiği aşamayı da değerlendiren deneyimli savunmacı, "Devre arasında çok iyi çalışma dönemi geçti. Ben biraz ayrıydım ama yine de iyiydi. Bunun da biraz yorgunluğu olabilir. Bence performans olarak yükseleceğiz. El birliğiyle Bursaspor'u Süper Lig'e çıkaracağız" dedi.

ALİ AKMAN: ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman da, "Son dakikada gelen goller şampiyonluğun da habercisi oluyor. Bu sezon sonunda bu golleri hatırlayarak gülümseriz Süper Lig'de. İyi bir rejenerasyon yapmamız, bu maçın yorgunluğunu atmamız ve Akhisar 'ı da yenip geri dönmemiz lazım şampiyonluk için" dedi. Kendisinin oyuna girmesinin ardından Bursaspor'un goller bulmasıyla ilgili de konuşan genç yıldız, "Bu çok mutluluk verici bir şey. Duygu patlaması yaşıyoruz bir anda. 2 haftadır böyle oluyor. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah böyle olmaya devam eder, her maç böyle devam eder, ben girdiğimde gol olur" şeklinde konuştu.

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Kubilay Kanatsızkuş açıklamalar

Anıl Karaer açıklamalar

Ali Akman açıklamalar