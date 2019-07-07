Bursasporlu oyuncular laktat testinden geçti
1 saat önce
Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisileri'nde sürdüren Bursaspor'da oyuncular, çalışmaların 5'inci gününde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:26 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisileri'nde sürdüren Bursaspor
'da oyuncular, çalışmaların 5'inci gününde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti. Sabah
saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı oyuncular, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Doktorları ve Bursaspor Sağlık Ekibi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği laktat testinden geçti. Kaleciler ise antrenör Mustafa Gedik
gözetiminde 45 dakika süren "Kaleciye Özgü Aerobik Dayanıklılık" çalışması yaptı. Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
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