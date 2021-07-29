Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı

Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, yoğun geçen kamp temposunu mangal partisi vererek unutmaya çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kısa bir mola verildi. Mangal partisi yapan yeşil-beyazlılarda, teknik ekip, personel ve futbolcuların morali yerine geldi. Bursaspor Kulübü'nden de şu açıklama yapıldı: "Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını Bolu'dasürdüren takımımız, barbekü partisinde bir araya geldi. Gerçekleşen barbekü partisine teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimiz katıldı." - BURSA