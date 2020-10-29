Bursasporlu Ramazan Keskin ameliyat oldu

Bursaspor Kulübü, orta alan oyuncusu Ramazan Keskin'in ameliyat olduğunu ve 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Bursaspor'un 21 yaşındaki orta alan oyuncusu Ramazan Keskin, kasık yırtılması nedeniyle ameliyat oldu. Kulübün yönetim kurulu üyesi Şenol Tosun ve Sportif Direktör Adil Cenkçiler, genç oyuncuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Ramazan Keskin'in 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.