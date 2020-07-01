Bursasporlu Sedat Dursun: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

TFF 1. Lig'de Bursaspor, Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Zorlu bir dönemden geçen yeşil beyazlıların genç savunmacısı Sedat Dursun, karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa galibiyeti değerlendirdi.



Sadece 3 maçlarının kaldığına işaret eden Dursun, "Geçtiğimiz haftaki galibiyetin önem kazanması için burada da galip gelmemiz gerekiyordu. İki hafta üst üste kazandık. Bunun öncesinde galip gelememe serimiz vardı. Şu iki haftada çok şükür bunu kırdık. 3 haftamız kaldı, Allah utandırmasın. Çok zorluklardan geçiyoruz. En büyük destekçimiz taraftarımız. Son 3 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi için malzemecisinden çaycısına, sporcusuna kadar hepimiz her şeyi yapacağız, sahada her şeyimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Bursaspor kalan 3 haftalık dilimde evinde Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor ile oynayacak. Yeşil beyazlılar, sezonun son haftasında ise lider Hatayspor deplasmanına çıkacak.



