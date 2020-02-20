Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım - Son Dakika Spor

Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım

6 saat önce

Bursaspor'un golcü futbolcusu Seleznyov, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.

Bursasporlu Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Oturup ağladım, System.String[]

Bursaspor'un golcü futbolcusu Seleznyov, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.


O dönemki kulübü Akhisarspor'un transfere izin vermediğini aktaran Selenzyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin.' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım."dedi.


Bursaspor'un Süper Lig yürüyüşüne büyük katkı sağlayan Selenzyov, bu sezon 16 maçta 7 gol kaydetti.


Galatasaray, Bursaspor, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
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