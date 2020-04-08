Bursasporlu taraftarlar evi tribüne çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu taraftarlar evi tribüne çevirdi - Son Dakika Spor

Bursasporlu taraftarlar evi tribüne çevirdi

6 saat önce

Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" dışında bu başarıya ulaşan tek takım olma unvanını elinde tutan Bursaspor'un taraftarları, lige verilen araya rağmen futbol coşkusuna ara vermedi.

Bursasporlu taraftarlar evi tribüne çevirdi, System.String[]

Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" dışında bu başarıya ulaşan tek takım olma unvanını elinde tutan Bursaspor'un taraftarları, lige verilen araya rağmen futbol coşkusuna ara vermedi.


Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP) öncülüğünde başlatılan akımla yeşil-beyazlı takıma gönül verenler, evlerinde yakınları ve çocuklarıyla Bursaspor marşları söylüyor.


Yeşil-beyazlı formayı giyerek evlerini adeta tribüne çeviren taraftarlar, evde kaldıkları sürede takımları için besteledikleri yeni marşları da beğeniye sunuyor. Bu coşkuya ait sosyal medyadaki ilgi gören paylaşımlarda "evde kalın" çağrısı da yapılıyor.


"Herkes kendi takımını bizim gibi özlemiştir"


Evinde çocuklarıyla Bursaspor'a destek veren Tolga Tunalıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini ve bir virüsün dünyada hayatı durma noktasına getirdiğini söyledi.


Salgını önlemek için evden çıkmadıklarını belirten Tunalıgil, "Çocuklarımla beraber Bursaspor'un bestelerini müzik aletleriyle çalıyoruz. Özlediğimiz çok şey var. Gezmeyi, arkadaşlarla buluşmayı özledik ama özlediğimiz bir şey daha var o da Bursaspor. Hafta sonları maç heyecanını, 'gol' diye bağırmayı çok özledik. Herkes kendi takımını bizim gibi özlemiştir. Bir an önce buna kavuşmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek gerekiyor. Mümkün olduğunca evde kalalım. Dışarıya çıkacağımız zaman gerekli önlemlerimizi alalım." diye konuştu.


Bursaspor taraftarı ve kongre üyesi Süleyman Özden de dünyanın zor bir dönemden geçtiğine, bu mücadele verilirken sosyal yaşantıda büyük kısıtlamalara gidildiğine değindi.


Çok sevdikleri Bursaspor'dan bu dönemde ayrı kaldıklarını kaydeden Özden, bu ayrılığın kısa sürmesini diledi.


Özden, "Futbolun ölmediğini, bu zor günlerde de yaşadığını herkese göstermek için Bursaspor'a olan sevgimizi sosyal platformda devam ettirmek için böyle bir akım başlattık. Sevdalısı olduğumuz takımı unutmadığımızı şarkı ve bestelerimizle göstermek istiyoruz. Diğer takımların taraftarını da bu akıma destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


BURKÜP kurucularından Engin Batu da Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi amacıyla bu platformu kurduklarını söyledi.


Batu, herkesin moralini yüksek tutmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:


"Sosyal medyadaki paylaşımlarımız devam edecek. İnşallah bu virüsten kurtulursak tribünlere koşmayı, Bursaspor'u sevdiğimizi haykırmak istiyoruz. İnşallah bestelerimizi tribünlerde söyleriz."

Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:09 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Medipol Başakşehir, Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 20:28:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursasporlu taraftarlar evi tribüne çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]