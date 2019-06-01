Bursasporlu taraftarlardan buruk kutlama
13 dakika önce
Bursasporlu taraftarlar Bursaspor'un 56. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Bursasporlu taraftarlar Bursaspor'un 56. yıl kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yüzlerce taraftar besteler eşliğinde Tophane
surlarında meşaleler yakarak Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı.
1 Haziran 1963 yılında kurulan Bursaspor'un kuruluş yıl dönümünde bir grup taraftar Tophane surlarında toplandı. Bursaspor'un küme düştüğü senede buruk bir şekilde gerçekleşen kutlamalarda, yüzlerce taraftar Tophane surlarında besteler eşliğinde meşale yaktı. Tophane surlarından yakılan meşaleler, görsel şölen oluştururken, şehrin birçok noktasından görüldü. Bir süre besteler söyleyen taraftar, olaysız bir şekilde dağıldı.
(Fatih
Çapkın/İHA)
Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı
İBB plajlarında sezon açılıyor
3 Haziran 2019'da gerçekleşecek olan İkizler Yeni Ayı, burçları nasıl etkileyecek?