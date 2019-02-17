Son Dakika Haberleri: Bursasporlu Taraftarlardan Pankartlı Tepki

Bursasporlu Taraftarlardan Pankartlı Tepki

57 dakika önce

Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti.

Bursasporlu Taraftarlardan Pankartlı Tepki, System.String[]


Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti.

Bursaspor'un dün Çaykur Rize Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda bulunan bir üst geçide "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" ve "ALİ AY" yazılı 3 bez pankart astı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Çaykur, Bursaspor, Sabah, Spor
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