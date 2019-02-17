Bursasporlu Taraftarlardan Pankartlı Tepki
57 dakika önce
Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti.
Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti.
Bursaspor'un dün Çaykur Rize
Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar Osmangazi
ilçesi Merinos
Kavşağı'nda bulunan bir üst geçide "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" ve "ALİ AY" yazılı 3 bez pankart astı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı. Polis
, konuyla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:32 Kaynak: DHA
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