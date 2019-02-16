Son Dakika Haberleri: Bursasporlu Taraftarlardan Yusuf Erdoğan'a Tepki

Bursasporlu Taraftarlardan Yusuf Erdoğan'a Tepki

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gösterilen futbolcu Yusuf Erdoğan'ı, teknik direktör Samet Aybaba oyundan aldı.

Bursasporlu Taraftarlardan Yusuf Erdoğan'a Tepki, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor'un sahasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından tepki gösterilen futbolcu Yusuf Erdoğan'ı, teknik direktör Samet Aybaba oyundan aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 geri düşen Bursaspor'un futbolcuları, taraftarlarlar tarafından ıslıklanmaya başlandı.

Sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan da 30. dakikadaki bir pozisyonda hata yapınca taraftarlardan tepki aldı.

Bunun üzerine sinirlenip eldivenlerini yere atarak oyundan çıkmak isteyen Yusuf Erdoğan'a, teknik direktör Samet Aybaba da tepki gösterdi.

Yaklaşık 5 dakika daha oyunda kalan Yusuf, 35. dakikada oyundan alınarak, yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

Direkt soyunma odasına giden tecrübeli futbolcu, daha sonra yedek kulübesine geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:19 Kaynak: AA

Bursaspor, Yusuf Erdoğan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursasporlu Taraftarların Islıkladığı Yusuf Erdoğan, Sahayı Terk Etti Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti

Zor Bir Sürece Girdik" İkinci Gol Geldi! Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Karşısında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:49:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursasporlu Taraftarlardan Yusuf Erdoğan'a Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]