Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı - Son Dakika Spor

Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı

6 saat önce

Yeşil-beyazlı taraftarlar Erzurum'a 5 otobüsle hareket etti.

Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı, System.String[]

Yeşil-beyazlı taraftarlar Erzurum'a 5 otobüsle hareket etti.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 14.00'te oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor maçı için yeşil-beyazlı taraftarların uzun yolculuğu başladı. Timsah'ı hiçbir yerde yalnız bırakmayan Bursasporlu futbolseverlerin bu yolculuğu, dönüş dahil yaklaşık 30 saat sürecek. Yeşil-beyazlı taraftarların 5 otobüs ile yola çıktığı ve Erzurum deplasmanında yaklaşık 250 kişinin olacağı öğrenildi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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