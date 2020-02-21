Son Dakika › Spor › Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı - Son Dakika Spor
Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı
6 saat önce
Yeşil-beyazlı taraftarlar Erzurum'a 5 otobüsle hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
Yeşil-beyazlı taraftarlar Erzurum'a 5 otobüsle hareket etti.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 14.00'te oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor maçı için yeşil-beyazlı taraftarların uzun yolculuğu başladı. Timsah'ı hiçbir yerde yalnız bırakmayan Bursasporlu futbolseverlerin bu yolculuğu, dönüş dahil yaklaşık 30 saat sürecek. Yeşil-beyazlı taraftarların 5 otobüs ile yola çıktığı ve Erzurum deplasmanında yaklaşık 250 kişinin olacağı öğrenildi. - BURSA
Son Dakika TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı Beşiktaş, Göztepe maçını Tahkim Kurulu'na taşıdı Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi