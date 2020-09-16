BURSED Başkanı Hasırcı konut satışlarını değerlendirdi

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı, Ağustos Ayı'nda geçen yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 54,2 artışı değerlendirdi.

Banka faiz oranlarının düşürülmesi ile birlikte başlayan konut satışlarındaki artış Ağustos ayında da devam etti. Konut satışları Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği (BURSED) Başkanı Rıdvan Hasırcı, pandemi sürecinde dünya genelinde yaşanan sıkıntıların yansımalarına rağmen devletin verdiği kredi faizlerindeki indirimler gibi destekler sayesinde konut satışlarında geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yaşanan artışın sektör ve ülke ekonomisi açısından sevindirici olduğunu belirtti. Ağustos Ayı'nda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 54,2'lik bir artış yaşanarak Türkiye genelinde 170 bin 408'e ulaştığını hatırlatan Rıdvan Hasırcı, emlak ve inşaat sektörlerinde yaşanan bu gelişmenin ülke ekonomisi ve istihdama büyük katkı sağladığını belirtti.

Ağustos ayında yaşanan yükselişin sürdürülebileceğinin altını çizen Rıdvan Hasırcı, emlak, inşaat ve bir çok alt sektörün ülke ekonomisindeki yerlerinin koruyabilmesinin konut fiyatlarının stabil kalması ve devletin vereceği yeni destek paketleri ile sağlanabileceğinin altını çizdi. - BURSA