Bursluluk sınavı şampiyonu Çubuk'tan çıktı

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Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu

Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti