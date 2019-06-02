Bursluluk sınavında 'fotoğraf' sıkıntısı

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Oyuncu Halit Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alındı

Erdoğan: Burası İstanbul, diğer adıyla İslambol ama Konstantinapol olarak görmek isteyenler var