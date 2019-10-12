Son Dakika Haberleri: Bursu kesilen öğrenciye KDK çözümü
Son Dakika Güncel Bursu kesilen öğrenciye KDK çözümü

Bursu kesilen öğrenciye KDK çözümü

17 dakika önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), not dökümünü ulaştırmadığı için Türk Dil Kurumundan (TDK) aldığı burs kesilen öğrencinin mağduriyetini giderdi.

Bursu kesilen öğrenciye KDK çözümü, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), not dökümünü ulaştırmadığı için Türk Dil Kurumundan (TDK) aldığı burs kesilen öğrencinin mağduriyetini giderdi.

KDK'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan öğrencinin TDK'den burs almaya hak kazandığı, ancak daha sonra bursu kesildiği gerekçesiyle kuruma başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, TDK'nin 2017-2018 yılı not dökümü eline geçmediği için öğrenciyi uyardığı ifade edilirken, öğrencinin TDK'ye not dökümü ve başarı notunun üniversite tarafından verilmediğini aktardığı vurgulandı.

TDK'nin bu itirazları reddederek öğrencinin bursunu kestiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, öğrencinin daha sonra 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerekli başarı puanlarını beyan ettiği ifade edildi.

Açıklamada, KDK'nin TDK ile iletişime geçerek, konu hakkında bilgi ile belge talep ettiği ve KDK'nin girişimiyle TDK Yönetim Kurulunun, bursun tekrar bağlanması kararına vardığı bilgisi paylaşıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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