BURTARIM 2019’u 221 bin 889 kişi ziyaret etti

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Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sona erdi.
Güçlü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının son trendlerinin yer aldığı BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 12. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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