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Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

30 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, System.String[]
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.
Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kültürden sanata, spordan eğitime kadar 7'den 70'e toplumun her kesimiyle 100 yıl önce ecdadın ortaya koyduğu milli mücadele coşkusunu, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kurumların maddi manevi desteğiyle canlı tutmaya devam ettiklerini söyledi.
Sivas Kongresi'nin 100. yılında, Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Buruciye AŞ ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Sivas'ta ilk kez Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nı düzenlediklerini belirten Ayhan, "İlk defa yapılmasına rağmen satranç dünyasında büyük ilgi gören turnuvamız, 10 ülkeden toplam 400 katılımcıyla 6 gün boyunca devam edecek." diye konuştu.
Vali Ayhan, turnuvaya katılan sporculara başarı dileyerek, "Turnuvaya dünyaca tanınmış sporcuların katılımı bizi mutlu etmiştir. Katılımcılarımız, 6 gün boyunca müsabakalara devam ederken, bir yandan da Sivas'ımızın güzelliklerini görerek şehrimizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ayhan, konuşmasının ardından ilk hamleyi yaparak turnuvayı başlattı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:04 Kaynak: AA
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