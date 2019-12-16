Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buruk: 'Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk' - Son Dakika

Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Buruk: Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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