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Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk"
6 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.
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