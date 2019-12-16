Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini ve beraberliğe razı olduklarını söyledi.