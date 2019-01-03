Son Dakika Haberleri: Buruki Aşiretinden 3 Günlük Yas

Buruki Aşiretinden 3 Günlük Yas

1 saat önce

Van Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer, hayatını kaybeden Buruki aşiretinin ileri gelenlerinden Halit Kartal için 3 günlük yas ilan ettiklerini söyledi.

Buruki Aşiretinden 3 Günlük Yas, System.String[]
Van Burukiler Kültürel, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer, hayatını kaybeden Buruki aşiretinin ileri gelenlerinden Halit Kartal için 3 günlük yas ilan ettiklerini söyledi.

Van'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın ağabeyi ve Buruki aşiretinin önde geleni olan Halit Kartal, bugün Tuşba ilçesine bağlı Dibekdüzü Mahallesi'nde toprağa verildi. Halit Kartal'ın vefatının aşiret mensuplarını ve sevenlerini yasa boğduğunu dile getiren Dernek Başkanı Erbenzer, "Halit Kartal, bölgede kanaat önderi ve barıştırıcı kişiliğiyle tanınan bir liderdi. Halit Bey, birçok kan davalısını barıştırarak, bölgede küskünlük istemeyen, her zaman birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirilmesinden yana kişiliği ile tanınıyordu. Her zaman küskünlüğü değil; barışı ve kardeşliği savunan bir yapıya sahipti. Kanaat liderliğini yaptığı bölgede birçok aileyi barıştırmış, tek isteği ve arzusu; bölgedeki çatışmaların son bulup, bölgede herkesin birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde yaşamasıydı. Aşiretimizi derin üzüntüye boğan Halit Kartal Beyin vefatından dolayı 3 günlük yas ilan ediyoruz" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

İrfan Kartal, Kartal, Van, Güncel
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