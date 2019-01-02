Son Dakika Haberleri: Buruki Aşiretinin Acı Günü

Buruki Aşiretinin Acı Günü

22 dakika önce

Van'ın önde gelen aşiretlerinden olan Buruki Aşiretinin ileri gelenlerinden Halit Kartal, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Van'ın önde gelen aşiretlerinden olan Buruki Aşiretinin ileri gelenlerinden Halit Kartal, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Buruki Aşiretinin lideri merhum Kinyas Kartal'ın yeğeni ve Abdulbari Kartal'ın oğlu olan Halit Kartal, tedavi gördüğü Lokman Hekim Van Hastanesinde çoklu organ yetmezliğinden bugün hayatını kaybetti. AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ile Mehmet, Burhan, Halil ve merhum Ahmet Kartal'ın da ağabeyi olan Halit Kartal'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Hazreti Ömer Camisi'nde kılınacak namazın ardından Tuşba ilçesine bağlı Dibekdüzü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Mustafa, Azat, Murat, Fırat ve Dicle Kartal'ın babaları da olan Halit Kartal için Abdulkadir Geylani Taziye Evi'nde taziyelerin kabul edileceği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:28 Kaynak: İHA

Lokman Hekim, Van, Kartal, Güncel
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