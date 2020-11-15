Burulaş'ın yeni filosundaki akıllı çözümlere Asis CT imzası - Son Dakika

Burulaş'ın yeni filosundaki akıllı çözümlere Asis CT imzası

15.11.2020 10:23
Burulaş'ın yeni filosundaki akıllı çözümlere Asis CT imzası, System.String[]

Burulaş bünyesindeki otobüs filosunu son yıllarda giderek artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı 85 yeni aracının NFC ve QR sistemlerle uyumlu validatörleri Asis CT imzası taşıyor.

Burulaş bünyesindeki otobüs filosunu son yıllarda giderek artıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı 85 yeni aracının NFC ve QR sistemlerle uyumlu validatörleri Asis CT imzası taşıyor. Konforu ve takibi akıllı teknolojilerle artırılan araçlarda kameralar da bulunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetleriyle adından söz ettiren, dünyanın ise 12 ülkesinde büyük projelere imza atan Asis Elektronik'in akıllı şehir teknolojileri şirketi Asis CT-City Technologies'in çözümleri, Bursa'da yeni toplu taşıma araçlarında kullanılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, toplu taşımada yoğunluğu azaltmak maksadıyla son olarak filosuna kattığı 85 araçta kullanılan Asis CT çözümleri, akıllı ödemeden araç içindeki olumsuz durumları anlık olarak izleyip önlem alınmasına olanak sağlayabilen izleme sistemlerine kadar, otobüslere konfor kazandırıyor.

Yeni yollar, köprülü kavşaklar ve raylı sistem yatırımlarının yanı sıra akıllı şehir yatırımlarının da hızla sürdüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araçlarına sağladıkları hizmet hakkında bir değerlendirme yapan Asis CT Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan, Türkiye'nin 81 iline ve dünyanın 12 ülkesine anahtar teslim ve çözümler sağlayan şirketlerinin, geliştirdiği yerli çözümlerle bu kez Burulaş'ın yeni araçlarının Bursalılarla buluşacak olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Gündoğan, şöyle devam etti:

"Şehirleri yarına hazırlayan Asis CT- City Technologies'in geliştirdiği çözümler her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı araçlarda NFC ve QR sistemlerle uyumlu validatörlerimiz ve sürücü kontrol panellerimiz bulunuyor. Hem araç kullanıcısının hem araca binenlerin konforunu hedefliyoruz. Asis CT olarak geliştirdiğimiz elektronik ücret toplama sistemlerini, bugün artık tüm dünyada 16 milyondan fazla kişi kullanıyor. Şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda çevre sorunlarından yolcu bilgilendirmeye, temizlikten güvenlik ve analize akıllı projeler oluşturarak ürettiğimiz yenilikçi çözümlerimizle, Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya geniş bir coğrafyaya hizmet sunuyoruz. Yurt içinde ise ülkemizin dört bir yanında çözümlerimiz kullanılıyor. Gelecekte de şehirlerimizin, araçlarımızın, ulaşım hatlarımızın konforunu ve aklını artırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Otobüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burulaş'ın yeni filosundaki akıllı çözümlere Asis CT imzası - Son Dakika


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