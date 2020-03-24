Burulaş'ta mesafeli yolculuk dönemi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, 'Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz' sloganıyla BUDO ve BBBUS'ta mesafeli koltuk düzeni uygulamasına geçti.



Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı ilk günden itibaren toplu ulaşım araçlarının tamamında dezenfeksiyon uygulaması başlatan Burulaş, vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımının sağlanması için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bursa - İstanbul arasında ulaşımı sağlayan BUDO ve BBBUS'ta yolcu sayıları yarı yarıya azaltıldı. 'Sağlık olsun diye koltuklarımızın yarısını boş tutuyoruz' sloganıyla başlatılan uygulamada her yolcunun arasında bir koltuk boş bırakılırken, sosyal mesafenin açılması da sağlanmış oluyor.



Bunun yanında önlem amaçlı olarak BUDO ve BBBUS bilet satışları fiziki teması azaltmak ve kontrollü satış uygulaması çerçevesinde geçici bir süreyle sadece BUDO/BBBUS web sitesi ve gişelerden yapılacak. - BURSA