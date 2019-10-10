Son Dakika Haberleri: Bürümlü, "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" listesinde
Son Dakika Güncel Bürümlü, 'Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi' listesinde

Bürümlü, "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" listesinde

41 dakika önce

Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü, insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çeken "En Etkin 50 CHRO" listesinde yer aldı.

Bürümlü,

Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü, insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çeken "En Etkin 50 CHRO" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde hazırlanan, "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" listesi yayımlandı. Bugünün dijitalleşen dünyasında insan kaynakları fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan listede, Türkiye Petrolleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Çağla Bürümlü de yer alıyor.

Bürümlü, 15 Ekim Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenecek "CHRO Summit 2019"da gerçekleştirilecek törenle ödülünü alacak.

İş dünyasının yükselen değerleri CHRO'ların stratejik önemini vurgulamak amacıyla Fortune Türkiye ve DataExpert'in aylardır yürüttüğü "Türkiye'nin En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi" araştırması, adayların kritik CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirleniyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fortune Türkiye, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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