Son Dakika Haberleri: Burun Ameliyatı Sonu Oldu

Burun Ameliyatı Sonu Oldu

2 saat önce

Adana'da özel bir hastanede burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan üniversite öğrencisi, komadan çıkamayarak hayatını kaybetti.

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Adana'da özel bir hastanede burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan üniversite öğrencisi, komadan çıkamayarak hayatını kaybetti. Merkez Çukurova ilçesinde özel bir hastanede 29 Ocak Salı günü burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan Leyla Sönmez (23), operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. İddiaya göre doktorların "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat ağrıları artan genç kız sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan genç kız, önce Adana Şehir Hastanesine, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Hastaneye geldiğinde genç kızın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi. Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sönmez, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hastanede hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Merkez, Çukurova, Adana, 3. Sayfa
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