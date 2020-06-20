Burun ameliyatında ölen genç kızın ailesi tazminata hak kazandı - Son Dakika

Burun ameliyatında ölen genç kızın ailesi tazminata hak kazandı

Gaziantep'te yaklaşık 3,5 yıl önce, 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek ölümüyle ilgili hastane kusurlu bulundu, aileye 450 bin lira tazminat ödenmesi karara bağlandı.

Burun ameliyatında ölen genç kızın ailesi tazminata hak kazandı, System.String[]

Gaziantep'te yaklaşık 3,5 yıl önce, 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek ölümüyle ilgili hastane kusurlu bulundu, aileye 450 bin lira tazminat ödenmesi karara bağlandı.

Genç kızın 17 Ocak 2017'de Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde girdiği burun ameliyatında yaşamını yitirmesi üzerine, anne Oya ile baba Ümmet Özüberk'in tazminat talebiyle Gaziantep 2. İdare Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, teşhis ve tedavi hizmetinin niteliği gereği doğal kabul edilebilecek hatalar dışında, tedavinin tıbbi gereklere uygun olmadığına ilişkin açık ve belirgin hususlar nedeniyle idarenin tazmin sorumluluğu gerektirdiğine hükmetti.

Kararda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ceza soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 2 yıl önce düzenlenen raporda, "hekimin uygulamalarının tıp kurumlarına uygun olmadığına" dair rapora atıf yapılarak, davalı idare tarafından, Çukurova Üniversitesi bilirkişi heyetince verilen raporla, Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edildiği belirtildi.

Çukurova Üniversitesince düzenlenen inceleme raporunun, yasal ve resmi bir bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca düzenlenen bilirkişi raporuna göre üstün tutulamayacağı aktarılan kararda, "Bu durumda idarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin işleyişindeki nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanan hizmet kusurunun somut olayda gerçekleştiği, başka bir ifadeyle ölüm olayının idarenin hizmet kusuru sonucu gerçekleştiği sonucuna varılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Genç kızın anne ve babasına yaklaşık 300 bin lira maddi tazminata hükmedilen kararda, manevi tazminata ilişkin de şu ifadeler yer aldı:

"Dava konusu olayda manevi tazminatın koşullarının bulunduğu kuşkusuz olup, hizmet kusurunun ağırlığı, müteveffanın yaşı, davacılara olan yakınlığı ve davacıların olay nedeniyle duyduğu acı, elem ve sıkıntıların birlikte dikkate alınması suretiyle uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir. Bu durumda toplam 150 bin manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

"Adalet yerini bulsun"

Anne Oya Özüberk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının burun ameliyatı olmak için hastaneye yattığını ancak uyanamadığını ifade ederek, "Bize önce söylemediler. 'Anesteziyi atamadı, uyandıramadık biraz bekleyin' dediler. Uyanmadı, uyanınca odaya getireceklerini söylediler. Daha sonra en son gittiğimizde kızım yoktu, yoğun bakıma almışlar." dedi.

Kızının beyin kanaması geçirdiğini daha sonra öğrendiklerini anlatan Özüberk, "Henüz hiçbir şey yapılmadı doktorlar için. Adalet yerini bulsun." diye konuştu.

Özüberk, üniversite tarafından başlatılan soruşturma tamamlanmadığı için ceza davasıyla ilgili yargılamanın başlayamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sorumlular cezasını çeksin, bizim de içimiz rahat olsun. Her gün rüyalarıma giriyor, her gün bekliyorum kızımı. Her gün fotoğraflarına bakıyorum. Sanki hala evimin içinde gibi. Artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz, başka Kübralar ölmesin."

"Sessiz sessiz ağlayan kişileriz"

Baba Ümmet Özüberk de 17 yaşında bir genç kızın hayallerinin yarım kaldığını belirterek, şunları aktardı:

"Bizim ciğerimiz yanıyor. Adalet istiyoruz. Her akşam ağlamaktan gözlerimiz şişiyor. Biz gündüzleri yapmacık gülen, akşamları sessiz sessiz ağlayan kişileriz. Üniversiteden dava dosyanın tamamlanıp, adliyeye gönderilmesini beklerdim. Tamam 'Benim doktorum suçlu ya da suçsuz' neyse gönder, adalet karar versin. Ne sen, ne ben. Ben 3,5 yıldan beri gece gündüz bu kararı bekliyorum. Varsa doktorunda suç cezasını çeksin, yoksa yok. Hakimlerimiz, savcılarımız bilir. Biz bu kadar neden bekliyoruz."

Olay

Kübra Özüberk, 17 Ocak 2017 tarihinde burun ameliyatı için yattığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmiş, ailesinin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan 15 sayfalık raporda, "Kişinin ölümü septorinoplasti ameliyatı sırasında meydana gelen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu kanamanın travmatik kökenli ve ameliyat sırasında meydana gelmiş olduğu cihetle, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerine yer verilmişti.

Gaziantep, Anne, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burun ameliyatında ölen genç kızın ailesi tazminata hak kazandı - Son Dakika

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