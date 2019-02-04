Son Dakika Haberleri: Burun Ameliyatında Ölüme Başsavcılıktan Soruşturma

Burun Ameliyatında Ölüme Başsavcılıktan Soruşturma

2 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, burun ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanan ve genç kızın ölümüyle sonuçlanan ameliyatla ilgili soruşturma başlattı.

Burun Ameliyatında Ölüme Başsavcılıktan Soruşturma, System.String[]
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, burun ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanan ve genç kızın ölümüyle sonuçlanan ameliyatla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, müteveffa Leyla Sönmez'e Adana Adli Tıp Kurumu'nda klasik otopsi işlemi yapılmış olup bu aşamada kesin ölüm sebebi henüz belirlenememiştir. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

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