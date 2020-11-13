Burun ameliyatında yeni dönem "Piezo cerrahisi" - Son Dakika

Burun ameliyatında yeni dönem "Piezo cerrahisi"

13.11.2020 14:07
Burun ameliyatında yeni dönem

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, "Burun ameliyatları için son yıllarda geliştirilen ve kullanımı giderek yaygınlaşan Piezo cerrahisi, burnun yeniden biçimlendirilmesine imkan tanırken klasik yöntemlere oranla çok daha kısa...

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, "Burun ameliyatları için son yıllarda geliştirilen ve kullanımı giderek yaygınlaşan Piezo cerrahisi, burnun yeniden biçimlendirilmesine imkan tanırken klasik yöntemlere oranla çok daha kısa bir iyileşme süresi ve minimum doku hasarı vadediyor." ifadelerini kullandı.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden yapılan açıklamada Prof. Dr. Esra Bayrı, Piezo cerrahisi hakkında değerlendirmede bulundu.

Bayrı, yöntemin detaylarına ilişkin, "Tıbbi teknolojilerde son yıllarda geliştirilen yöntemler sayesinde geçmişte zorlu süreçler gerektiren operasyonlar artık minimal invaziv tekniklerle çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Zorlu bir ameliyat ve iyileşme süreci gerektiren burun ameliyatları da bu alandaki gelişmelere en çok ihtiyaç duyan alanlardan bir tanesi. Burun ameliyatları için son yıllarda geliştirilen ve kullanımı giderek yaygınlaşan Piezo cerrahisi, burnun yeniden biçimlendirilmesine imkan tanırken klasik yöntemlere oranla çok daha kısa bir iyileşme süresi ve minimum doku hasarı vadediyor." yorumunu yaptı.

Geleneksel yöntemlerle yapılan burun ameliyatlarında burunun, kemiğin kırılması ile yeniden şekillendirildiğini hatırlatan Bayrı, şunları kaydetti:

"Piezo cerrahisi ile yapılan burun operasyonlarında ise burun kemiği kırılmadığından ameliyat sonrası iyileşme süresi oldukça kısalıyor. Burnu şekillendirmeye yönelik tüm işlemler ses dalgaları kullanılarak yapıldığından burundaki yumuşak dokular, damarlar ve sinirler zarar görmüyor. Bu sayede ameliyat sonrasında oluşan uzun süreli morluk ve şişlikler büyük ölçüde engellenmiş oluyor. Elektrik akımı ultrasonik ses dalgalarına dönüştürülerek kemikte istenen değişimler bu ses dalgaları yardımıyla milimetrik şekilde gerçekleştiriliyor. Yetişkinlik dönemindeki her yaştan bireye uygulanabilen bu yöntem sayesinde aynı zamanda burun kemiğinde hassas ve kontrollü işlemler gerçekleştirilebildiğinden kırık hatları gibi istenmeyen durumlar önlenmiş oluyor ve düzeltme operasyonlarına gerek kalmıyor."

"Ameliyat başarısı ve iyileşme süresi açısından önemli avantajlar sağlıyor"

Piezo cerrahisi ile yapılan burun ameliyatlarında yüzdeki ödem ve morluk sorununun önemli ölçüde azaltıldığından, iyileşme süresinin çok daha kısa olduğunu belirten Bayrı, "Rinoplastide yeni bir dönem. Burun yüz görünümünü doğrudan doğruya etkilediğinden ve yüzün en fazla göze çarpan organı olduğundan operasyonlar çok fazla hassasiyet ve deneyim gerektiriyor. Bu nedenle operasyon başarısı konusunda en önemli hususlardan bir tanesi de cerrahın tecrübesi." ifadelerini kullandı.

Bayrı, Piezo cerrahisinin kemik dokuda değişiklik yapılması hedeflenen her hastada uygulanabildiğine dikkat çekerek, "İleri yaş bu cerrahi tekniği için bir sorun teşkil etmiyor. Fakat burundaki kemik ve kıkırdak gelişiminin tam olarak tamamlanmış olması gerektirdiğinden 18 yaşın doldurulmasının beklenmesi gerekiyor. Özellikle burun kemerinin düzeltilmesi, kemerin daraltılması sorunlar düzeltilmesi gibi birçok işlemde tercih edilebilecek bir yöntem. Bu yöntem çoğu durumda önemli bir avantaj oluştursa da burun ameliyatının hangi yöntemlerle yapılması gerektiğinin cerrah tarafından yapılacak muayene sonrasında kararlaştırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulak burun boğaz bölümü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Burun ameliyatında yeni dönem 'Piezo cerrahisi' - Son Dakika Ekonomi


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