Son Dakika Haberleri: Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

ADANA'da özel hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), yaşamını yitirdi.

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti, System.String[]
ADANA'da özel hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya başlayan, karın ağrısı çeken, 3 gün sonra da fenalaşıp, yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24), yaşamını yitirdi.

Gece uyurken nefes darlığı çektiği için kentteki özel hastanede 29 Ocak günü burun eti ameliyatı olan İstanbul'da özel üniversitede acil tıp teknisyenliği bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya başladı.

KALBİ DURDU, İÇ ORGANLARI ÇÖKTÜ

Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşıp  Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Leyla, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün yaşam savaşı veren Sönmez, geceyarısından sonra, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi.

Genç kızın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracığılıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:18 Kaynak: DHA

Genç, Adana, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Apo 61: Evet harun bey bütünleme alakası var senin yazının türkiye öyleleri lazım git başka yerde iş ara Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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