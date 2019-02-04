Son Dakika Haberleri: Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti (5)

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti (5)

1 saat önce

LEYLA, TOPRAĞA VERİLDİLeyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti (5), System.String[]
LEYLA, TOPRAĞA VERİLDİ

Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Kısa süre burada bekletilen cenaza ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı'na getirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Leyla Sönmez, toprağa verildi.

 

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Esentepe Mahallesi, Adana, Ceyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada Burun Ameliyatından Sonra Can Veren Leyla'nın Annesi: Kızımı Paramparça Ettiler

Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]