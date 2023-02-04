Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü - Son Dakika
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Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü

04.02.2023 11:36
Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü

Beylikdüzü'ndeki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'ndeki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seher K. (28), dün sabah saatlerinde burun estetiği ameliyatı olmak için Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gitti.

Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher K, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.

Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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