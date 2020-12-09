Burun estetiği kabusu oldu - Son Dakika

Burun estetiği kabusu oldu

09.12.2020 10:08

- Burun estetiği kabusu oldu Ameliyat bandajları açılınca burnundaki yamukluk ortaya çıktı Depresyona giren kadının yüzü yaralarla doldu İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Demir özel bir klinikte yaptırdığı burun estetiği ameliyatı hayatının kabusu oldu.

- Burun estetiği kabusu oldu

Ameliyat bandajları açılınca burnundaki yamukluk ortaya çıktı

Depresyona giren kadının yüzü yaralarla doldu

İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Demir özel bir klinikte yaptırdığı burun estetiği ameliyatı hayatının kabusu oldu. Ameliyattan sonra burnundaki yamukluğu fark eden kadının vücudunda stresten dolayı yaralar çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Leyla Demir, burun estetiği operasyonu için yaptığı araştırma sonrası Güneşli'deki bir klinik ile görüştü. Demir'in iddiasına göre 7 bin 500 TL para ödeyerek klinikte burun estetiği ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından bandajların çıkarılmasıyla gördüğü manzara karşısında şok oldu. Burnunda yamukluk olması üzerine Leyla Demir depresyona girdi. Vücudunda yaralar çıkan Demir, kliniğe dava açmak için hazırlanıyor.

"Doğal olmasını istediğimi söyledim"

Burun estetiği ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını söyleyen Demir, "Ufakken bir kaza geçirdim. Burnumda kırık vardı. Ameliyat olmam gerekiyordu. Nefes alamıyordum. Çok küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış. Aylardır çalışamıyorum. Vücudumun yüzde 90'ı ürtikerden dolayı enfeksiyon olmuş. Ben çok mağdurum. Birilerinin yardımcı olmasını istiyorum" ifadelerini kulandı.

"Ben bir daha ameliyat olamam"

Özel hastanenin yaşanan duruma verdiği tepkiyi anlatan Demir, "Olmadığını söylediler. Tekrardan ameliyat yapmak istediler. Ben güvenimi orada yitirdim. Ben bir daha ameliyat olamam. Ücretimi talep ettim. Kendileri ilk önce ücret yanaşmadılar. Sonradan ben rahatsızlık geçirdikten sonra ücret iade etmek istediklerini söylediler ama artık mağdurum" diye konuştu.

"2 kere intihar ettim"

Psikolojik sorunlar yaşadığı için kendine zarar verdiğini söyleyen Demir, "Kendime zarar verdim. 2 kere intihar ettim. Psikolojik olarak çok rahatsız oluyorum. Ufak çocuğum bana baktığında, 'Anne senin burnun yamuk' dediği zaman benim psikolojim bozuluyor. Bir daha intihar etmek istemiyorum. 3 tane çocuğum var. Bu yüzden birilerinin bana yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

"Maddi ve manevi dava açacağım"

Maddi ve manevi zararda olduğunu belirten Demir, "Ben o parayı almak için borca girdim. Hala daha borcunu ödemedim. Ben kendilerine yeterince yaklaştım. Uzlaşmak istediğimi söyledim. Ben bu saatten sonra onlarla uzlaşmak istemiyorum. Mağdurum. Mecburiyetten maddi ve manevi dava açacağım. Ben zararım çoktur" şeklinde konuştu.

Burun estetiği kabusu oldu
Burun estetiği kabusu oldu
Burun estetiği kabusu oldu
Burun estetiği kabusu oldu
Burun estetiği kabusu oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Burun estetiği kabusu oldu - Son Dakika


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