'Burun estetiği sonrası havuza girmek tehlikeli olabilir'



BURUN estetiği Türkiye'de en çok yapılan estetik ameliyatların başında gelirken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Yılmaz yaz aylarında burun estetiği yaptıranların havuza girmemeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, havuz suyunun içindeki kimyasallar nedeniyle enfeksiyon riski olduğunu ve burun derisinde de çeşitli sorunlara sebep olabileceğini ifade etti.

'ESTETİK AMELİYATLARDA BURUN FONKSİYONLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR'

Burun estetiği yaptırmak isteyen hastaların burnun görünüşü kadar fonksiyonlarına da önem vermesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Burun estetiği için gelen hastalarda öncelikle estetik algı konusunda kendilerine bilgi veriyoruz. Nasıl bir buruna sahip olmaları gerektiğini ve nasıl bir burnun yüzlerinde doğal duracağı, simülasyonlar ile gösteriliyor. İkinci önemli nokta ise burnun fonksiyonu. Burun estetiği yaparken eğer hastanın fonksiyonel bir sorunu yoksa bunu koruyoruz. Fonksiyonel bir problemi de varsa bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ki hasta ameliyat sonrası böyle bir problem ile karşılaşmasın. Burun fonksiyonları kişilerin hayat kalitesi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. Özellikle solunum fonksiyonu çok önemli. Bir hafta grip ya da nezle olduğunuz zamanlarda hayat kalitenizi ne kadar çok etkilediğini düşünebilirsiniz."

'2 AY BOYUNCA HAVUZA GİRİLMEMELİ'

Havuz suyunun yeni ameliyat olmuş hastalarda enfeksiyona da neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Burun estetiği yaparken hastalarımızın öncelikli olarak 2 ay burunlarını darbelerden korumalarını tavsiye ediyoruz. 2 ay gözlük kullanmamalarını ve havuz, sauna ve solaryuma girmemelerini öneriyoruz. Güneşe çıkarken özellikle bu mevsimde yüksek korumalı güneş kremleri ve şapka kullanmalarını öneriyoruz. Havuz konusunda özellikle uyarmamızın nedeni ise havuz içinde bulunan kimyasallar. Havuz suyundaki kimyasal maddeler cildi bozuyor ve enfeksiyon riski yaratıyor. Bandajları aldıktan 10 gün sonra denize rahatlıkla girebilirler. Denize girmek konusunda herhangi bir sakınca görmüyoruz."

HAVUZ SUYUNDAKİ KİMYASALLAR VE GÜNEŞ CİLT LEKESİNE YOL AÇIYOR

Havuz suyu ve güneşin zararları hakkında detay veren Prof. Dr. Yılmaz, "Estetik burun ameliyatlarından sonra ciltte bir hassaslık oluşuyor ve bu kimyasal maddeler ile güneş ışınları cilt üzerinde çok etkili. Ciltte bir takım lekelenmelere yol açıyor. Güneş ışınları daha çok o bölgenin koyulaşmasına ve yoğunlaşmasına yol açtığı için bu önlemleri alıyoruz hastalarımızda" dedi.

Burun estetiği yaptıranlara teknikler konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz, "Teknik olarak burun estetiğinde iki teknik var. Açık ve kapalı teknik. Bir de son dönemlerde koruyucu rinoplasti dediğimiz iki tekniğin beraberinde kullanıldığı karma bir teknik var. Bunun dışında burun estetiğinde başka bir teknik söz konusu değil" dedi.



- İstanbul