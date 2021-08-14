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Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun - Son Dakika

Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun

14.08.2021 09:42

Avusturya'da yaşayan 25 yaşındaki kadın, evlilik öncesi burun estetiği yaptırmak için İstanbul'da bıçak altına yattı. Doktor, genç kadının kulağından kıkırdak dokusu alarak üst dudak ve çene estetiği de yaptı. 10 saat süren ameliyat sonunda genç kadının dudağında ve çenesinde kalıcı iz kalırken, burnunda da şekil bozukluğu oluştu. Genç kadın yaşadıklarını "Benim hayatımla istediği gibi oynadı, yaptırdığı ek işlemlere de 'bu da sana düğün hediyem olsun' diyerek dalga geçti" sözleriyle anlattı.

Skandal ameliyat, özel bir hastanenin ameliyathanesinde geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirildi. Özel hastanede görevli doktor, Güllü Gökçe (25) isimli genç kıza gerçekleştireceği burun operasyonu için izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alarak, üst dudak ile çene kısmına cerrahi yöntemle yerleştirdi.

Genç kız 8 Nisan saat 15.30'da girdiği ameliyattan ertesi gün saat gece 03.00'da çıktı. Normal şartlarda bir saatlik olan ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü.

İP PARÇASI UNUTTULAR, KULAĞINI KAYBEDİYORDU

Güllü Gökçe ameliyattan sonra uyandıktan sonra büyük bir şoka uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi. Hatalı yapılan ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyona ve yoğun kanama gerçekleşti. Genç kızın dudağında ameliyattan sonra işlevi olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu.

Dudakta ve çenesinde kalıcı iz kalan genç kızın burnunda da kalıcı şekil bozukluğu oluştu. Kulağında toplanan kan yüzünden kulağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2 hafta boyunca ses tellerinde meydana gelen zarar nedeniyle konuşamadı.

Burun estetiği yaptıran kadının hayatı karardı, pişkin doktor ise 'Düğün hediyem olsun' dedi

SAÇLARI BİLE DÖKÜLDÜ

Nişanlı olan Güllü Gökçe, yaşadığı travma yüzünden düğününü erteledi. Avusturya'ya dönen genç kız yaşadığı enfeksiyondan dolayı yeniden biri kulaktan diğeri ise dudağındaki kıkırdakların alınması için bıçak altına yatmak zorunda kaldı.

PSİKOLOJİK DESTEK GÖRDÜ

Psikolojik olarak bunalıma giren Güllü Gökçe, nefes darlığı ve tutam tutam saç dökülmesiyle de karşılaştı. Manevi olarak çöken genç kıza, psikoterapistler tarafından tedavi uygulandı.

SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

Başarısız operasyondan sonra Nişantaşı'ndaki muayenehanesini kapatıldı. Genç kız avukatı İsmail Topkaya aracılığıyla doktor ve ameliyatın gerçekleştirildiği özel hastane hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ameliyat için 2 bin 200 euro ödeme yapıldı. Ameliyat bitiminde ise ek ödeme talep edilirken bunun için de bin 500 liralık bir ödeme daha gerçekleştirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kız ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçti.

Burun estetiği yaptıran kadının hayatı karardı, pişkin doktor ise 'Düğün hediyem olsun' dedi

KEÇELİ KALEMLE FAYANSLARA YAZARAK AMELİYATI ANLATMIŞ

İddiaya göre, ameliyatla ilgili ön bilgilendirme operasyonun gerçekleştirildiği özel hastanenin lavabosunda yapıldı. Doktorun yapacağı operasyonu elindeki keçeli kalemle lavabonun fayanslarına çizerek anlattı. Aynı kalemi yüzünde de kullandı.

"BUNLAR SANA DÜĞÜN HEDİYEM"

Yaşadıklarını anlatan Güllü Gökçe, hayatının zindan olduğunu belirterek, "Benim hayatımla, benim vücudumla kendi kafasına göre oynadı. Rızam olmadan yapılan çene ve dudak estetiğini de yaptıktan sonra, 'Bunlar da sana düğün hediyem' diyerek dalga geçti. Hiçbir açıklama yapmadan arkasına bakmadan kaçmayı tercih etti" diye konuştu.

Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun

Avusturya, Gökçe, Güllü, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • The Inside Of The Canım: Hediye hediye değil. Gerçekten harikulade bir düğün paketi yapmış estetikçiniz. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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