Burun Estetiğinde 3d Görüntüleme Önemli

Burun estetiği en yaygın estetik cerrahi prosedürlerden biridir. Prosedür burun köprüsünü, burun deliklerini, burun ucunu ve columella'nın şeklini ve görünümünü değiştirmek de dahil olmak üzere çok geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

3D görüntüleme teknolojisi, hastaların potansiyel burun estetiği sonuçlarını görselleştirmeye yardımcı olur. Burun estetiği konsültasyonu sırasında doktorunuz hastanın 3D görüntüsünü alır. Görüntü bilgisayar ekranında görüntülendiğinde, doktorunuz mevcut durumları açıklar ve sonuçlarını görüntü üzerinde simüle ederek seçenekleri ve yapılabilecekleri açıklar.

Kimler yaptırabilir?

Burun estetiği için en iyi adaylar burun gelişimini tamamlayan adaylardır. Gençlerde burun estetiği hala büyüyor olabilir ve kıkırdak son halini alamamış olabilir. Bunun dışında burnunda şekil ve işlevsel sorunu olan ve bundan dolayı yaşam kalitesinin düştüğünü hisseden hastalar burun estetiği cerrahisinden faydalanabilir. Burun estetiği talep eden hastaların genel şikayetleri şunlardır:

Burun sırtında bir kambur veya yumru

Geniş, yassı, dar veya kavisli bir burun köprüsü

Soğanlı, büyük, sıkışmış veya kavisli bir burun ucu

Nazolabial açı sorunları

Aşırı büyük ve belirgin bir burun

Burun estetiği olmak isteyen hastalar genel sağlık açısından iyi olmalı ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmalıdır. Konsültasyon sırasında, doktor solunum veya kronik burun spreylerinin kullanımını etkileyen alerjiler hakkında sorular sorabilir. Bunlar burun estetiğinde iyileşmeyi etkileyebilir.

Burun estetiği teknikleri

Ameliyat sırasında doktorunuz hastanın burun anatomisi ve estetik hedeflerine en uygun rinoplasti tekniğini uygulayacaktır.

Açık rinoplasti tekniğinde, iki burun deliğini (columella olarak bilinir) ayıran dış doku boyunca insizyon yapılır.

Kapalı rinoplasti tekniğinde ise insizyonlar burun deliklerinin içlerine yapılır ve dışarıdan görünen herhangi bir dikiş izi olmaz.

Bunun dışında 3D tasarım ve 3D teknolojisi kullanılarak burun estetiği operasyonları gerçekleştirilebilir. Burun estetiği sırasında gerekli görüldüğü durumlarda vücudun başka bir bölümünden kıkırdak kullanılabilir. Genellikle septumun kendisinden kıkırdak elde edilir.

Burun estetiğinin adımları

Rinoplasti prosedürü aşağıdaki adımları içerir:

Tedavi alanlarını işaretlemek için cerrahi bir kalem kullanılır.

Anestezi uzmanı hastayı genel anestezi altına alır

Buruna antibakteriyel solüsyon uygulanır

Kesikler columella boyunca veya burun deliklerinin içinde yapılır.

Deri, nazal yapılardan kaldırılarak, cerrahın altındaki kemiğe ve kıkırdaklara erişmesini sağlar

Kıkırdak alınır ve istenen şekle getirmek için köprü, uç, kolumella, septum ve burun delikleri boyunca yeniden şekillendirilir.

Deri burun üzerine geri yerleştirilir ve sütürler herhangi bir büyük insizyonu kapatmak için kullanılır.

Burun yeni şeklini korumak için bir atel yerleştirilir.

Buruna tıbbi bant ve/ veya bandajlar uygulanır.

Burun estetiğinde iyileşme süreci

Hastaların rinoplasti sonrası ilk hafta burun ateli takması gerekir. Atel, kıkırdak sabitlenene kadar kullanılır, kazayla çarpma durumunda burnu korur ve skar dokusu oluşumunu önler. Burun estetiğinde solunumun düzelmesine katkı sağlayacak sorunlar varsa düzeltilir.

Ameliyattan sonraki ilk birkaç hafta boyunca ağır cisimlerin inceltilmesi, bükülmesi veya kaldırılmasından kaçınılmalıdır. Çoğu hasta ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra işe dönebilir. Ameliyattan altı hafta sonra egzersize başlayabilir. Burun estetiğinde iyileşme süreci, kıkırdak, kemik ve doku iyileşirken zaman alır. Ancak, ilk sonuçlar ameliyatın ilk haftalarında görünür olmalıdır. Nihai sonuçlar tipik olarak altı hafta ila altı ay sonra görülür.