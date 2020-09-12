Burun estetiğinde başarı için operasyon sonrası hekim tavsiyesine uymak önemli

Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, burun estetiği ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Medicana açıklamasına göre, burun estetiklerinde üst dudağa göre burnun açısının değiştirilmesi, burnun yüze oranlanarak doğru şekilde büyütülüp küçültülmesi, burnun uç kısmının şeklinin kişinin isteği doğrultusunda değiştirilmesi gibi çeşitli uygulamalar yapılabiliyor. Burun estetikleri genel anestezi kullanılarak yapılıyor, yaklaşık 1,5-2 saat sürebiliyor. Burun ameliyatlarında açık teknik, kapalı teknik ve piezo cerrahisi olmak üzere üç temel teknik kullanılıyor. Ayrıca bazı burun estetiği operasyonları cerrahi müdahale olmadan da yapılabiliyor, fakat ameliyatsız estetikler daha sınırlı. Ameliyatsız burun ameliyatlarında buruna tam anlamıyla bir tedavi veya düzeltme yapılamıyor. Burun dolgusu, burun ucu botoksu, iple burun ucu kaldırma gibi uygulamalar ameliyatsız burun estetiği operasyonlarına örnek olarak sayılabilir.

"Ödem yerlerine soğuk uygulama yapılması tavsiye edilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Bayrı, burun estetiğinde operasyonun kendisi kadar operasyon sonrası sürecin de önemli olduğunu belirterek, "Burun estetiği sonrasında yüzde ödem oluşabilir ve bu ödemi engellemek için her saat başı 10 dakika boyunca ödem yerlerine soğuk uygulama yapılması tavsiye edilir. Özellikle operasyondan sonraki ilk 3 gün doktorun önerdiği şekilde soğuk uygulama yapmak çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinin tamamen kişiye bağlı olduğunu aktaran Bayrı, şunları kaydetti:

"Kişiye hangi operasyonun hangi teknikle yapıldığı, kişinin fiziki durumu gibi birçok etmen iyileşme sürecinin uzaması veya kısalması üzerinde etkilidir. Ortalama olarak burun estetiği operasyonu sonrasında iyileşme süresi 7-10 gün arasında değişiklik gösterebilir. Burun estetiği sonrasında en merak edilen sorulardan biri de gözlük kullanımıdır. Burundaki kemikler ile ilgili bir operasyon geçirilmediği takdirde operasyondan dört hafta sonrasında istenilen gözlüğün kullanılabilir. Bu konuda doktorun yönlendirmeleri belirleyici olmalıdır. Burun ameliyatları sonrasında kişiye göre ve doktorların da görüşüne göre hastanede kalış durumu belirlenir. Bazen kişiler evine gitmeyi tercih eder bazı durumlarda ise kişinin 1 gece hastanede kalması uygun görülür. Ameliyat sonrasında en çok dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de sıvı alımıdır.

Kişinin hekiminin önerdiği miktarda sıvı alması tavsiye edilir. Operasyon sonrasında kişinin dudaklarını kuru şekilde bırakmaması, hatta ıslak bir bezle düzenli olarak ıslatması istenir. Burnun şişmesine de yol açabilen buhar banyosu, solaryum sauna gibi uygulamalardan operasyon sonrasındaki ilk 6-8 hafta boyunca uzak durmakta fayda vardır. Operasyon sonrasındaki ilk 1 haftada dişleri fırçalarken baskı yapılmaması da önem taşır. Kişinin sigara içmesi operasyon sonrasında burunda oluşan yaraların iyileşmesini geciktirdiği için özellikle ilk 3 gün sigara içilmemesi önerilir."

"Tamponların hareket ettirilmemesi oldukça önemli"

Bayrı, operasyon sonrasında burunda tamponlar olacağını ve bu tamponların kişi tarafından hareket ettirilmemesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Burunda kalan bu tamponlara ekstra olarak dikkat edilmesi gereklidir. Kişinin varsa hekimin önerdiği ilaçları kullanması oldukça önemlidir. Operasyondan sonraki erken dönemde kan sulandırıcıların alınmaması gerekir, çünkü bu ilaçlar dikiş yerlerinde kanamaya yol açabilir. Operasyon sonrasında kişiye solunum yollarının tıkanmaması amacıyla okyanus suyu spreyi önerilir. Bu okyanus suyu spreyini solunum konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamak için kişinin aksatmadan kullanması gerekir.

Ayrıca operasyon sonrasında burun her zaman temiz tutulmalıdır. Burunda herhangi bir kirlilik veya operasyon dolayısıyla kalmış kabuklar, kan pıhtıları varsa uygun şekilde temizlenmesi gereklidir. Ayrıca dikiş yerlerine antibiyotikli krem sürülmesi de bölgenin enfeksiyon kapmasını önlemek amaçlı yapılması gerekenlerdendir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise operasyon sonrasındaki dönemde bir süre kesinlikle bir travmaya maruz kalınmamasıdır. Henüz operasyon sonrasında iyileşme tamamlanmamışken burna alınacak herhangi bir darbe burunda yeniden eğriliğe veya şekille alakalı problemlere hatta solunum problemine yol açabilir. Bundan korunmak için ilk birkaç hafta evde istirahat önerilir."