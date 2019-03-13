Burun Estetiğinde Bilinmesi Gerekenler

Burun estetiği olarak bilinen rinoplasti, burundaki şekil bozuklukları ile solunum problemlerini aynı anda düzelten estetik prosedürlerdir. Burun estetiği cerrahi ya da cerrahi olmayan tekniklerle yapılabilmektedir. Eğer kalıcı sonuç isteniyorsa cerrahi tekniklerden, ameliyat korkusu varsa ameliyatsız enjeksiyon tekniklerinden faydalanabilir.

BURUN ESTETİĞİ İLE NELER YAPILABİLİR?

Burun boyutu ile yüzün dengesi sağlanır. Burun genişliği, burun kemeri, burun deliklerinin boyutu ve konumu düzeltilebilir. Burun kemiğindeki tümsek, çöküntü, eğiklik gibi sorunlar çözülebilir. Aşırı büyük, geniş, kalkık ya da düşük burun ucu doğal şekline getirebilir. Burun daha simetrik bir hale getirilebilir. Burundaki sağlıklı nefes almaya engel olan sorunları giderilebilir. Çünkü solunum güçlüğünün ana sebebi septumdaki kaymadır. Ana amaç burun şeklinin yüzle orantılı, uyumlu ve daha işlevsel bir hale getirmektir.

BURUN ESTETİĞİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Rinoplasti oldukça kişiselleştirilmiş bir işlemdir. Genel sağlık durumunuz yerinde, yüz gelişiminiz tamamlanmış, burnunuzda sizi rahatsız eden fiziksel ve işlevsel sorunlar varsa burun estetiği için uygun bir aday olabilirsiniz.

BURUN ESTETİĞİNİN ADIMLARI NELERDİR?

Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, Burun estetiğine öncellikle hastanın genel sağlık değerlendirmeleri yapılarak başlandığını, eğer hastanın genel sağlığı yerinde ise operasyon kararı alındığı hakkında açıklamalar yaptı.

Adım 1 – Anestezi: Cerrahi prosedür sırasında hiçbir şey hissetmemeniz için ilaçlar uygulanır. Seçenekler intravenöz sedasyon ve genel anesteziyi içerir. Hastanın ve cerrahın tercihine göre karar verilebilir. Burun estetiği genellikle genel anestezi altında uygulanır.

Adım 2 – Kesi: Rinoplasti, kesilerin burun içinde saklı kaldığı kapalı prosedür veya burun deliklerini ayıran dar doku şeridi olan kolumella boyunca bir kesik yapılan açık bir prosedür kullanılarak gerçekleştirilir. Bu insizyonlar yoluyla, burun kemiğini ve kıkırdaklarını örten cilt nazikçe kaldırılarak burun yapısının yeniden şekillendirilmesine erişim sağlanır.

Adım 3 – Burun yapısını yeniden şekillendirme: Aşırı büyük bir burun kemiği veya kıkırdak çıkarılarak azaltılabilir. Bazen burnun ameliyatı kıkırdak greftlerinin eklenmesini gerektirebilir. En yaygın olarak, septumdan yani burnun orta kısmından alınan kıkırdak, bu amaç için kullanılır. Bazen kulaktan veya nadiren kaburgadan alınan kıkırdak da kullanılabilir.

Adım 4 – Sapmış bir septumun düzeltilmesi: Eğer septum sapmışsa, düzleştirilebilir ve nefesi iyileştirmek için burun içindeki çıkıntılar azalır.

Adım 5 – Kesinin kapatılması: Burnun altındaki yapı istenen şekle getirildiğinde, burun derisi ve dokusu tekrar kaplanır ve insizyonlar ile kapatılır. Burun deliklerinin doğal kıvrımlarını, boyutlarını değiştirmek için ek insizyonlar yerleştirilebilir.

Adım 6 – Sonuçların görünmesi: Birkaç gün boyunca, ateller ve bantlar ile iyileşme aşamasında burun desteklenir. İlk şişlik birkaç hafta içinde azalırken, yeni nazal konturunuzun tamamen incelmesi bir yıla kadar sürebilir. Bu süre zarfında, burnunuzun görünümünde daha kalıcı bir sonuç ortaya çıkarırken kademeli değişiklikler olduğunu fark edebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve yaşam boyu güneş koruması, yeni görünümünüzün sonuçlarının kalıcılığına yardımcı olacaktır.