Burun estetiğinde hastanın beklentileri kilit rol oynuyor - Son Dakika

Burundaki şekil bozukluklarının giderilmesi ve dış görünümün iyileştirilmesini hedefleyen estetik operasyonlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Murat Sertan Şahin, ameliyat öncesinde hastanın istek ve beklentilerinin iyi bir şekilde anlaşılmasının kilit rol oynadığını belirtti.

Ameliyat öncesi planlama aşamasında ve operasyon esnasında yapılacak en küçük hatanın istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi hekimlerinden Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sertan Şahin, "Hastalar, rinoplasti operasyonuna karar vermeden önce ameliyat olmak isteme nedenleri ve operasyondan beklentileri konusunda hekimiyle detaylı olarak görüşmelidir. Bu doğrultuda fikir birliğine varıldıktan sonra öncelikle burun fonksiyonlarını olumsuz etkileyen yapısal sorunlar varsa bunların giderileceği şekilde istenen burun şeklinin planı yapılmalıdır. Alanında uzman, tecrübeli bir hekim tarafından hastayla iyi bir iletişim kurularak gerçekleştirilen operasyonlarda hastanın istekleri doğrultusunda en iyi burun yapısının oluşturulması mümkündür" diye konuştu.

İSTENMEYEN SONUÇLARIN GÖRÜLME OLASILIĞI AZALDI

Burun estetiği yaptırmayı planlayan kişilerin büyük bir kısmının kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi de sonucun kötü olması korkusudur. 'Ameliyattan sonra nasıl bir burnum olacağını nasıl görebilirim?' sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Şahin, "Burun şeklini değiştirme operasyonlarında daha yenilikçi uygulamaların kullanılmaya başlanması ile istenmeyen sonuçların görülme olasılığı büyük ölçüde azaldı. Bu konuda hekimin bilgi birikimi de büyük bir öneme sahiptir. Operasyon öncesinde yapılan planlamalara göre büyük farklılıkların söz konusu olma ihtimali çok düşüktür. Hastaların az bir kısmında ise ameliyat sonrası istenmeyen durumlara karşılık düzeltme (revizyon) uygulamalarına başvurulabiliyor. Operasyon planlanırken hastanın beklentisi, sağlık sınırları içerisinde burnun mevcut halinden daha iyi bir görünüme kavuşması olmalıdır. Bu çerçeve içerisinde planlanan değişikliklerin hekimle iyi bir şekilde istişare edilmesi, istenmeyen sonuçların önüne geçecektir" açıklamasında bulundu.

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI SÜREÇ

Ameliyattan önceki ve sonraki süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin ve hastanın yeni görünümünü benimsemesinin önemine dikkat çeken Şahin, "Hastaların istekleri doğrultusunda, sağlıklı bir burun şekli planlayarak fikir birliğine varabiliyoruz. Böylelikle hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutuyoruz" dedi.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sağlıklı bir değerlendirme yapmanın erken olduğuna vurgu yapan Şahin, "Operasyon sonrasında ise iyileşme süreci beklenmeden sonucun hemen değerlendirilmesi doğru değil. Ameliyattan kaynaklı oluşan şişlik ve ödemin ortadan kalkması 3 ay, burundaki kalıcı şeklin görülebilmesi için ise yaklaşık bir yıllık süreç gereklidir. Bu nedenle operasyon sonrası değerlendirmeler yapılırken iyileşme süreci de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca operasyon sonrası süreçte bandajların çıkarılması, burnun korunması ve önerilen ilaçların kullanımı gibi konulara da hassasiyet gösterildiğinde en sağlıklı sonuç elde edilerek hem yüz tipine uygun hem de sağlıklı bir burun elde edilebilir" diye konuştu.