"Burun estetiğinde Türkiye'ye ilgi artıyor"

İZMİR - Burun estetiğinin son zamanlarda çok revaçta olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yücel Birinci, Türkiye'de kullanılan yeni kapalı ameliyat tekniği nedeniyle yurt dışından bu ameliyatlara ilgiyi arttığını söyledi.

Burun estetiğinin son zamanlarda çok revaçta olduğunu ifade eden Egesante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yücel Birinci, "Son yıllarda sayısı en hızlı artan ameliyat burun estetiği ameliyatlarıdır. Bunda biz Türk cerrahların sonuçları, kullandığımız teknolojik aletler sayesinde bu ameliyatın hem süresini hem de ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltmamız büyük rol oynuyor" dedi.

Türkiye'ye yurtdışından birçok hastanın estetik ameliyatlar için geldiğini söyleyen op. Dr. Birinci, "Kapalı ameliyat tekniğinin tarafımızca çok yoğun kullanılması bunların başlıca sebeplerinden. Ciltte herhangi bir kesim işlemi yapılmıyor. Burun dokularına, bağlarına, damarlarına gayet sağlıklı bir şekilde yaklaşarak bu yapılar korunarak yapılan bir ameliyat tekniği. Tabi bu yapılan ameliyatların, ameliyat sonrası hastaların iyileşmesine, sonucuna direkt olarak yansıyor" diye konuştu.

"Burunlar çok daha doğal oluyor"

Eski dönemlerden kalan demir aletlerle törpüleme ve kalın keskilerle kemiği şekillendirme gibi yöntemlerin artık terkedildiğini söyleyen Birinci, "Her şey son derece teknolojik. Bu ameliyatları cildi kesmeden yaptığınız zaman ve bunu düzgün bir şekilde yaptığınız zaman sonuç tabi ki daha güzel oluyor. Burunlar çok daha doğal oluyor" dedi.

Eskisi gibi ameliyat sonrası ilk 1 ay şişliklerin olmadığını ifade eden Op. Dr. Birinci, "Şişlikler olsa bile ilk haftada geçiyor. Çünkü dokular daha hızlı iyileşiyor. Cilt kesiği olmadığı için de iz kalmıyor. Yine kesi olmadığı için dikiş yok, dikiş izi yok, dikiş alma sorunu yok. Kullanılan tamponlarla hasta rahat nefes alıyor. İlk 3 gün tampondaki deliklerden hava geçtiği için tampona bağlı burun tıkanıklığı da olmuyor" ifadelerini kullandı.

Burun estetiği için en ideal mevsimin bahar olduğunu anlatan Op. Dr. Yücel Birinci, "Yazın çok sıcaklardan güneş gözlüğü takmak, havuza girmek ilk 1 ay sıkıntılı olabilir. Bunu istemeyen hastalar olabilir. Ama kışın da aşırı soğuklardan gribal enfeksiyonlar burun ameliyatından sonra görülebilir. Bu da bazı insanları rahatsız edebilir. Tabi en güzeli bahar ayıdır. Ama bu ameliyat her mevsim yapılır. Yazın da çok sıklıkla yapılır" dedi.