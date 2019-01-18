Geçtiğimiz ay tam 1 ay 5 gün önce yapılan burun operasyonumla ilgili geçirdiğim konforlu zaman, kolay iyileşme ve doğal sonuç üzerine gelen soruları doktorum Abdülkadir Göksel yanıtladı. Kendisini yıllar önce kuafördeki bir kızın burnunu çok beğenerek bulmuş, hakkında bir sürü şey duymuş ve randevu almış ancak korktuğum için son anda muayene randevusu iptal etmiştim. Yıllar sonra özellikle emzirmek için gece kalkmalarımda hiç nefes alamamam ve konkaların 3 katı şişmesi, ciddi anlamda hem iç hem dış deviasyon olması nedeni ile operasyona karar verdim ve doktorlarla görüşmeye başladım. Sonrasında en sona doktrumu bıraktım ve görüşmeye gittiğim an burnumu kendisine emanet etmeye karar verdim. İyi ki de vermişim.Umarım sorularınızın çoğuna cevap bulmuşsunuzdur ki gelen birçok soruya da cevap veremedik. Bana gelen soruları ayrıca cevaplamamı istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bunu belirtin ve belirten kişlerin yorumlarını like edin ki ben de istendiğini bilip ona göre video çekeyim. Çünkü benzer konular ilgilenmeyen kişileri çok sıkabiliyor.Like eden ve videoyu izleyen herkese sevgilerimle.Fikir almak veya bilgi edinmek için: