Üye Girişi
Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! - Son Dakika

Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir!

01.06.2021 14:17
Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir!, System.String[]

Bu durumun ne kadar farkındayız? Burun tıkanıklığını ne derece önemsemeliyiz ? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi.

Kronik Burun Tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açarak yaşam kalitesini düşürüyor. Baş ağrımızın ya da sabahları yorgun uyanmamızın nedeni de burun tıkanıklığı olabilir.

Gün içinde burundan geçen hava miktarı yaklaşık 10.000 litredir. Çocuk veya erişkin hemen herkes zaman zaman burun tıkanıklığı sorunu yaşayabilir. Çoğu zaman burun tıkanıklığı ciddiye alınmaz ve geçici çözümlerle halledilmeye çalışılır. Halbuki kronik burun tıkanıklığı uykusuzluk ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlara neden olurken, uzun vadede ise kalp büyümesi gibi çok daha ciddi problemlere yol açabilir.

Soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıklar geçici süreli burun tıkanıklığı oluşturabilir ama bu durum sorun oluşturmaz. Burun iç kısım eğriliği yani deviasyon yada burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle oluşan kronik burun tıkanıklığı ise uzun dönemde oksijen yetersizliğine neden olarak vücudu olumsuz etkiler. Akciğerlerimize yeteri kadar temiz hava gitmeyince oksijen-karbondioksid değişimi etkilenir, kanımız dokulara eksik oksijen götürür ve zamanla dokularda hasar gelişir. Kaliteli uyku uyuyamayan kişi de yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gelişir, yüksek tansiyonu takiben kalp de ritm bozukluğu başlar ve bir müddet sonra kalp büyür.

Kronik burun tıkanıklığı olan hastalardaki en önemli belirtilerden birisi de horlamadır ve kişi sabah uyandığında ağzında kuruluk hissi oluşur.

Burun iç kısım eğriliği ( deviasyon ) genellikle travma sonrası gelişen burun orta bölmesinin eğriliği durumudur. Gebelikte anne karnında bile, bebeğin dönme hareketleri esnasında burun travmaya maruz kalabilir, doğum sırasında ve çocukluk dönemindeki darbelerde deviasyon gelişiminde rol oynar. Her deviasyon burun tıkanıklığına yol açmaz. Toplumda burun eti olarak bilinen konka adını verdiğimiz burun için yapıların şişmesi de oldukça sık rastlanan kronik burun tıkanıklığı sebeplerindendir. Kadınlarda adet dönemlerinde ve gebelikte yaşanan hormonal değişimlerde burun etlerinin şişmesine yol açar.

Kronik burun tıkanıklığının sebepleri arasında sürekli alerjiler de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle alerjik zemine sahip hastalarda gelişen polip gibi yapılar burnu tamamen tıkayabilir. Burun tıkanıklığı burnu tahriş eden her türlü maddeye karşı gelişen reaksiyon sonucu da oluşabilir. En sık görüleni tütün dumanıdır. Bazı hastalar başarılı bir burun ameliyatı geçirseler dahi sigara içmeye devam ettikleri sürece tam olarak rahatlayamazlar. Olağandışı sebeplerden birisi de gastroözofajeal reflü hastalığı (GERD) dır ki; tedavi de mutlaka mide asidinin genize kadar kaçması önlenmelidir.

Eğer burun tıkanıklığının nedeni deviasyon ise tek çözüm ameliyattır. Kemik ve kıkırdak eğriliği düzeltildiği takdirde nefes sorunu düzelir. Artık oldukça konforlu ve rahat şekilde burun ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Sanırım burun ameliyatlarını korkulan bir operasyon olmaktan çıkardık

Sık tekrarlayan sinüzit ataklarında ise öncelikle ilaç tedavisi ile iltihabı kurutup, sonrasında deviasyon, konka bülloza gibi anatomik problemleri ameliyatla hallediyoruz.

Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir!

Burun Tıkanıklığı, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Sabun ticaretine başlayan Meltem Miraloğlu, eşinin üzerinden şirket kuruyor Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı! Tam giriş 60, indirimli 30 TL Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı! Tam giriş 60, indirimli 30 TL Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi

Son Dakika Haberleri
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:27 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı
14:23 Kız arkadaşının uçuşunu engellemek isteyen kişi asılsız bomba ihbarında bulunmuş
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
13:13 İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
Kız arkadaşının uçuşunu engellemek isteyen kişi asılsız bomba ihbarında bulunmuş Kız arkadaşının uçuşunu engellemek isteyen kişi asılsız bomba ihbarında bulunmuş         
14:23
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
13:29
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü Kaza mı intihar mı? Apartmanın 5. katından düşen adam öldü         
12:21
Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşadığı belgelendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, deliye dönüp makbuzu yırttı         
11:47
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 14:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement