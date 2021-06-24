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Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının nedenleri - Son Dakika

Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının nedenleri

24.06.2021 17:59
Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının nedenleri, System.String[]

Kış hastalıkları, grip, nezle ve sinüzit gibi rahatsızlıklar burun tıkanmasına neden olan en önemli etkenlerdir.

Kış hastalıkları, grip, nezle ve sinüzit gibi rahatsızlıklar burun tıkanmasına neden olan en önemli etkenlerdir. Bununla birlikte çevresel ve alerjik reaksiyonlar da burun tıkanıklığını tetikleyebilir. Genellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması ve nadir de olsa psikolojik nedenlerle ortaya çıkabilir. Başta burun spreyi ve damlası olmak üzere birçok farklı ilaç burun tıkanıklığına iyi gelmektedir. Ayrıca bitkisel çözümler de burun tıkanıklığını açma yöntemleri arasındadır.

Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Tuzlu su:  İçine tuz dökülerek hazırlanan su, burun deliklerinden çekilebilir. Bu uygulama evde rahatlıkla hazırlanabildiği için milyonlarca kişi tarafından tatbik edilmektedir. Tuz, biriken zararlı parçaları yakarak kişinin çok daha rahat nefes almasını sağlar. Uykudan önce yapıldığı takdirde çok daha derin bir şekilde uyunabilir.

Buhar banyosu: Geniş bir kovanın içinenane atın ve üzerine doğru eğilin Üzerine pike ya da battaniye çekilerek suyun soğuması ve hava almasını engelleyin. Bu şekilde beş - on dakika boyunca hem ağızdan hem burundan naneli su çekin. Bu şekilde daha rahat nefes almaya başlarsınız.

Burun masajı: Ülkemizde yeni yeni bilinen burun masajı ancak bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Bir uzman tarafından yapılan burun masajında; burnun dış yüzeyi periyodik aralıklarla yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı ovulur. Bu yöntemin oldukça olumlu geri dönüşleri olduğu bilinmektedir.

Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Tuzlu Su: Tuzlu su burun tıkanıklığını açmanın en güzel yoludur. Bunun için; bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Nefesinizi tutup tek burun deliğinden çekerek diğer burun deliğinizden sümkürmeye çalışın ve burnunuzu iyice temizleyin.

Zeytinyağı: Burun içerisine damlatılacak birkaç damla zeytinyağı, burun tıkanıklığını alır.

Nem: Nemli hava, burnun tıkanıklığına iyi gelir. Oda içerisinde kalorifer üzerine bırakılacak bir bardak su, havanın nemini tazeler. Bunun dışında odanın nemli kalmasını sağlayan buhar makineleri de burun tıkanıklığına çözüm olabilir.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi; mukusun incelmesine yardımcı olurken aynı şekilde asidik yapısından ötürü burnun içerisinde yer alan virüs ve bakteri oluşumunu önleyerek yeniden mukusun önüne geçer. Bunun için; bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı bal ile bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyin, gün içinde 2 kez içip, burun tıkanıklığı durdurulabilir.

Tek Taraflı ve Alerjik Burun Tıkanıklığının Nedenleri

Mevsimsel ve fiziksel nedenlerle tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının altında aşağıdaki nedenler yatabilir. İşte o nedenlerden bazıları:

Soğuk algınlığı: En bariz ve yaygın nedenlerden biri soğuk algınlığıdır. Kişilerin güçten düşmesi ile birlikte, öksürük ve burun tıkanıklığı başlar. Kişinin yaşam standartları düşer ve nefes almakta güçlük çeker.

Churg-Strauss sendromu: Bir tür vaskülittir. Ender görülmesine rağmen akciğerler ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok yerde görülebilir. Burun tıkanıklığında etkin rol oynar.

Kirli hava: Kirli ve kuru havalar solup alıp vermeyi güçleştirmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde hava kirliliği insanların nefes darlığı çekmesine ve burun tıkanıklıkları yaşamasında doğrudan etki eder.

Aktif ve pasif içicilik: Yoğun olarak sigara kullanan kişilerin belli bir süre sonra sinüsleri dolmaya başlar. Sinüzit ise boğaz yanması, bademcik şişmesi ve burun tıkanıklığı olarak ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlıktır. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, pasif içiciliğin de en az aktif içicilik kadar tehlikeli olduğudur.

Psikolojik Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Yukarıda sayılan başlıklar dışında birçok farklı etken de burun tıkanıklığına doğrudan ya da dolaylı olarak yol açabilir.

Stres: Stres faktörü psikosomatik etkilere yol açmaktadır. Halsizlik, yüksek ateş, boğaz ağrısı gibi fiziksel etkiler stres gibi tamamen psikolojik bir faktöre bağlı olarak gelişebilir. Söz konusu etkiler arasında burun tıkanıklığı da gözlemlenebilir.

Mesleki astım: Kimyasalların, zararlı maddelerin ve buna benzer tehlikeli bileşenlerin yer aldığı iş yeri ortamları birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Ağır kimyasalların yanı sıra toz, duman, cüruf gibi maddelerin yoğunlukla yer aldığı yapılarda koruyucu aksesuarlar kullanılmalıdır. Burun ve ağız bölgesini koruyan kapatıcılar ihmal edilmeden kullanılmalıdır.

İlaçların yan etkileri: Belli başlı ilaçların yan etkileri mutlaka okunmalıdır. Okunduğu takdirde özellikle tansiyon ilaçlarının burun tıkanıklığına yol açabileceği öğrenilir.

Burun Tıkanıklığından Kurtulmanın Yolları

Sık sık hasta olan ve artık burnunun tıkanmasını istemeyen kişiler belli başlı korunma yöntemlerini hayatları içerisinde uygulayarak şikayetlerinden kurtulabilir. Günün ilk ışıkları altında ya da öğle vakitlerinde orman gibi yeşili bol alanlarda yürüyüşe çıkmak ciğerlere oksijen banyosu yaptırmak anlamına geliyor. Bunu alışkanlık haline getirenlerin şikayetleri giderek azalır. Aynı zamanda beslenmeye özen göstermek ve spor yapmak bağışıklık sistemini güçlendireceği için kış hastalıklarından korunmak için idealdir.

Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının nedenleri

Burun Tıkanıklığı, Sinüzit, İlaç, Grip, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının nedenleri - Son Dakika Magazin


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