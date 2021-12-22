Burundi, 1972-1973 olaylarını "soykırım" olarak tanıdı - Son Dakika

Burundi'de Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yaklaşık 20 bin Hutunun öldürüldüğü 1972-1973 olaylarını Hutulara karşı "soykırım" olarak tanıdı.

Burundi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nce Arusha Barış Anlaşması kapsamında kurulan Burundi Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye 1972-1973 olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ndayicariye, binlerce Hutunun öldürüldüğü 1972-1973 olaylarını "soykırım" olarak tanındığını duyurdu.

Soykırım araştırmaları kapsamında yaklaşık 900 tanığın dinlendiği belirtilen Ndayicariye, şu ana kadar 692 toplu mezarın bulunduğu ve açılan 200 toplu mezarda yaklaşık 20 bin Hutunun cesedine ulaşıldığı bilgisi paylaştı.

1972-1973 olayları

Burundi'de azınlık konumundaki Tutsiler, 1966'da askeri darbeyle yönetimi ele geçirdiler.

Ülkede çoğunluk konumunda olan Hutular, 1972'de azınlığın yönetimde olmasına karşı ülkenin güneyinde başlattığı isyanda yaklaşık bin Tutsiyi öldürdü.

Hutuların başlattığı ve 1973'e kadar süren olayları bastırmak için Tutsilerin kontrolündeki ordunun, yaklaşık 300 bin Hutuyu öldürdüğü iddia ediliyor.