Son Dakika Haberleri: Burundi 2020'de seçime gidiyor
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Burundi 2020'de seçime gidiyor

1 saat önce

Doğu Afrika'da bir ülkesi Burundi'de 20 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı açıklandı.

Burundi 2020'de seçime gidiyor, System.String[]
Doğu Afrika'da bir ülkesi Burundi'de 20 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı açıklandı.

Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Burundi'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Mayıs 2020'de gerçekleştirileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunzizanın sürpriz bir şekilde yeniden aday olmayacağını açıklaması ülkede sürpriz bir şekilde karşılanmıştı.

Burundi siyasi ve güvenlik krizi içinde

Burundi 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ciddi bir siyasi ve güvenlik kriz içinden geçiyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2005 yılından bu yana Cumhurbaşkanı olan Nkurunzizanın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olması muhalif ve aktivistler tarafından tepkilere yol açmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi verilerine göre 2015 yılından bu yana yaşanan şiddet olaylarında en az bin 200 kişinin hayatını kaybetti.

Öte yandan 400 bin kişinin evinden olduğu ve ülkenin farklı bölgelerine göçmek zorunda kaldığı biliniyor. - BUJUMBURA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
Afrika, Cumhurbaşkanı, Burundi, Politika
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