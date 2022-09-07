Burundi'de darbe planlandığı iddiaları üzerine Başbakan görevden alındı - Son Dakika
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Burundi'de darbe planlandığı iddiaları üzerine Başbakan görevden alındı

07.09.2022 20:16
Burundi'de darbe planlandığı iddiaları üzerine Başbakan görevden alındı

Burundi Başbakanı Alain-Guillaume Bunyoni'nin, darbe planlandığı iddiaları nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Burundi Başbakanı Alain-Guillaume Bunyoni'nin, darbe planlandığı iddiaları nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Başbakan Bunyoni'yi, darbe iddiaları üzerine görevden aldığını açıkladı.

Bunyoni'nin yerine, Güvenlik Bakanı Gervais Ndirakobuca'nın atandığı bilgisi paylaşıldı.

Ndirakobuca'nın yeni görevine meclisin onaylaması sonrası başladığı kaydedildi.

Başbakanın görevden alınmasının, Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin kendisine yönelik darbe yapılacağına dair açıklamaları sonrası gelmesi dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Burundi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burundi'de darbe planlandığı iddiaları üzerine Başbakan görevden alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burundi'de darbe planlandığı iddiaları üzerine Başbakan görevden alındı - Son Dakika
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