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Burundi Büyükelçisi Bikebako, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Bikebako'nun bazı büyükelçilik mensupları ve oğlunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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