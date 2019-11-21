Son Dakika Haberleri: Burundi Büyükelçisi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son Dakika Güncel Burundi Büyükelçisi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Burundi Büyükelçisi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Burundi Büyükelçisi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bikebako, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Bikebako'nun bazı büyükelçilik mensupları ve oğlunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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