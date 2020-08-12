Burundi'de 3 kişiye Cumhurbaşkanının konvoyuna taş atmaktan 30 yıl hapis - Son Dakika

Burundi'de 3 kişiye Cumhurbaşkanının konvoyuna taş atmaktan 30 yıl hapis

Burundi'de 3 kişi Cumhurbaşkanı General Evariste Ndayishimiyi'nin konvoyuna taş attıkları gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Burundi'de 3 kişi Cumhurbaşkanı General Evariste Ndayishimiyi'nin konvoyuna taş attıkları gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin Kayanza bölgesinde 3 kişi Cumhurbaşkanı Ndayishimiyi'nin konvoyuna taş attıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Chadia Mbaririmana, Augustin Manirishura ve Christophe Ndayidhimiye "devlet başkanına saldırı ve komplo kurma" suçlaması ile yargıladıkları davada 30 yıl hapse mahkum edildi. Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye kazanmıştı. Yeni hükümet eski Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza dönemindeki şiddet olaylarından sorumlu isimlerin kabinede yer alması sebebiyle sık sık eleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:09

Kaynak: AA

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