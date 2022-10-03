Burundi'de son iki yılda 1470 kişinin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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Burundi'de son iki yılda 1470 kişinin öldürüldüğü iddiası

03.10.2022 22:02
Burundi'de son iki yılda 1470 kişinin öldürüldüğü iddiası

Burundi'de General Alain Guillaume Bunyoni'nin başbakanlığı dönemine denk gelen son iki yılda 1470 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

Burundi'de General Alain Guillaume Bunyoni'nin başbakanlığı dönemine denk gelen son iki yılda 1470 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

Burundi insan hakları örgütü "La Ligue Iteka" tarafından hazırlanan raporda, 30 Haziran 2020 ile 31 Ağustos 2022 döneminde en az 1470 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Cinayetlerin eksi Başbakan Bunyoni'nin görevde olduğu dönemde gerçekleştiğinin altı çizilen raporda, cinayetlerin 956'sının kimliği belirsiz kişilerce, 146'sının devlet görevlileri tarafından, 344'ünün ise güvenlik olaylarında işlendiği ileri sürüldü.

Raporda, son iki yılda 1452 kişinin keyfi olarak tutuklandığı,160 kişinin işkence gördüğü, 118 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Ayrıca raporda cinayetlerin 279'unun Bunyoni'nin memleketi Cibitoke şehrinde işlendiğinin altı çizildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından, 8 Eylül 2022'de Başbakan Bunyoni'yi görevden almıştı.

Bunyani, Uluslararası Ceza Mahkemesinin insanlığa karşı suç işlediği için hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burundi'de son iki yılda 1470 kişinin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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